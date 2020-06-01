На Ямале двое пациентов с коронавирусом сбежали из больницы через окно

В городе Лабытнанги двое мужчин с подтвержденным COVID-19 сбежали из инфекционного отделения больницы, выпрыгнув из окна со второго этажа. "Их местонахождение установлено, пациентов вернули на лечение", - передает пресс-служба прокуратуры Ямала.

Зараженных госпитализировали 27 мая. Их диагноз был им известен, но около 22.40 на следующий день, 28 мая, они самовольно покинули стационар. Более того, в момент побега из медучреждения пациенты не имели при себе средств индивидуальной защиты, в том числе - масок, и, как следствие, представляли угрозу для окружающих.

Прокурор города направил в следственные органы материалы для решения вопроса об уголовном преследовании беглецов. Полиция завела два уголовных дела по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Между тем

По данным оперштаба на первое июня в автономно округе подтверждено 39 новых случаев коронавирусной инфекцией, из которых 12 - в населенных пунктах и 27 - на месторождениях (за весь период в регионе было 2415 случаев).

В стационарах лечение проходят 413 пациентов с COVID-19. Состояние большинства их них врачи расценивают, как удовлетворительное.