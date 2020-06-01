Самолет Сургут-Тюмень вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси

Борт сообщением Сургут - Тюмень вернулся в аэропорт вылета из-за технических неполадок.

Как сообщил "РГ" источник в экстренных службах региона, после взлета сработал датчик, сигнализирующий о том, что не убраны шасси. Самолет благополучно сел в аэропорту Тюмени. На борту было около пятидесяти пассажиров и пятеро членов экипажа.

Проверку по факту авиационного инцидента начало уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

По данным ведомства, судно АТР-72 поднялось в воздух в 18.46 по местному времени, но при наборе высоты не убралась стойка шасси.

"Командир судна принял решение вернуться. В 19.00 самолет приземлился - пассажиры и члены экипажа не пострадали", - рассказали в пресс-службе СК на транспорте.

Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение.