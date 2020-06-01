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01.06.2020 15:42
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Уральских призывников отправят в армию после теста на COVID-19

Текст: Татьяна Воробьева (Екатеринбург)
Фото: Татьяна Андреева

Сразу два новшества ожидали нынешних призывников, которые явились на областной сборный пункт под Екатеринбургом.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе Центрального военного округа, во-первых, каждый молодой человек прошел экспресс-тестирования на COVID-19. Во-вторых, к офисной форме юноши впервые в этом году получили новые сумки для вещевого имущества.

Фото: Сергей Николаев/ РГ
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"Зеленый цвет предназначен для военнослужащих подразделений сухопутных войск и частей воздушно-космических сил, а черные - для военно-морского флота", - пояснили в ЦВО.

В отличие от предыдущего образца новая сумка имеет другую форму пошива, снабжена большим количеством карманов и имеет второе дно. В пути следования в часть молодые люди будут ехать отдельно от других граждан.

"Около 800 уральцев отправились для прохождения военной службы. Всего в ходе весенней кампании 2020 года из Свердловской области планируется призвать около 4 тысяч человек", - уточнили в пресс-службе ЦВО.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

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