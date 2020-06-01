В Челябинской области скончались еще шесть пациентов с COVID-19

За выходные в Челябинской области умерли шесть пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус". В трех случаях причиной смерти стала вызванная вирусом пневмония, в остальных COVID-19 стал сопутствующим заболеванием. Об этом в понедельник сообщили в региональном минздраве.

- Непосредственно от COVID-19 скончались три пациента. Это мужчины в возрасте 35 и 63 лет и женщина в возрасте 71 года, - пояснили в минздраве. - В трех случаях коронавирус стал сопутствующим заболеванием: он осложнил состояние 62-летней пациентки со злокачественным новообразованием, 63-летней пациентки с хроническими заболеваниями почек и сердечной недостаточностью и 61-летнего пациента, скончавшегося от субарахноидального кровоизлияния.

Всего за выходные выявлено почти 400 новых случаев коронавируса. Общее число достигло 3132. Выздоровели и выписались из больниц 1336 пациентов.

Число жертв пандемии на Южном Урале выросло до 43.