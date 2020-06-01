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01.06.2020 11:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Свердловской области выявлено 283 новых случая COVID-19

Текст: Татьяна Воробьева

В Свердловской области за прошедшие сутки выявлено 283 новых случая COVID-19 - это самая высокая цифра за всю пандемию.

Более 80% новых случаев коронавируса выявлено у людей младше 65 лет

Больше всего пациентов среди жителей Екатеринбурга - 201 человек. "Состояние 58 госпитализированных оценивается как тяжелое, 57 из них находятся в реанимации, в том числе 30 на аппаратах ИВЛ", передает оперштаб.

За все время распространения инфекции в регионе зарегистрировано 5732 случая. Вылечили врачи 2337 пациентов.

К понедельнику зарегистрировано еще два случая смерти больных COVID-19 (общее число летальных исходов, таким образом, достигло 29).

Между тем

Ранее на своей странице в Instagram губернатор Евгений Куйвашев, отвечая на вопрос о том, когда в регионе будут сняты ограничительное меры, написал, что эти выходные (последние дни мая) должны показать, "по какому пути нам придется пойти дальше". "Мир уже никогда не будет прежним, но он должен стать более безопасным для здоровья и благополучия человека с точки зрения санитарно-гигиенических норм и правил", отметил он.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Пандемия коронавируса COVID-19

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