В Тюмени гаишники в ходе погони спасли из застрявшего лифта 11 человек

В Тюмени на Червишевском тракте полк ДПС ГИБДД преследовал быстро ехавшую LADA Kalina, водитель на требования остановиться не реагировал. Догнали и задержали его уже во дворе дома. Оказалось, что за рулем легковушки был лифтер, который ехал на срочный вызов: в лифте застряли люди, среди которых - беременная женщина.

"Инспекторы зашли вместе с водителем в подъезд, но выяснилось, что он забыл ключ от лифтовой шахты. Сотрудник ГИБДД Евгений Арефьев раздвинул двери шахты, определил, что лифт застрял на первом этаже. Автоинспекторы открыли лифт и вызволили 11 человек, в том числе - двух детей и будущую мать", - рассказали в пресс-службе Госавтоинспекция Тюменской области.

Все это время лифтер, как отметили полицейские, вел себя странно, тянул время. Когда они потребовали у него права, оказалось, что он был лишен их еще в 2016-м за пьяную езду (срок истекал в декабре 2021 года).

"Водитель привлечен к административной ответственности за управление транспортом будучи лишенным прав, автомобиль эвакуирован на спецстоянку", - уточнили в ГИБДД.