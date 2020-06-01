В Тюменской области сформируют инженерно-саперный полк

До конца года в Тюменской области появится инженерно-саперный полк. Его сформируют в летнем периоде обучения, который стартовал сегодня. Об этом сообщил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

"Основные усилия сосредоточены на формировании инженерно-саперного полка в Тюменской области и двух отдельных рот специального назначения в Самаре и Новосибирске", - рассказал он, добавив, что до конца года в части противовоздушной обороны округа поступит четыре комплекта зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". Техника существенно усилит ПВО Поволжья и Урала.

Напомним, ЦВО дислоцируется на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской федерации. В состав округа структурно входит также военные базы в Таджикистане и Киргизии, подразделения в Казахстане.