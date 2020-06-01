В уральском заповеднике попал в кадр медведь в жилетке

В Висимском заповеднике в Свердловской области установили виделовушки у так называемой медвежьей ели - дерева, которое облюбовали местные косолапые обитатели.

"Медведи побывали здесь четыре раза. Но сколько их, кто они?" - задаются вопросом в заповеднике.

Так, вечером 15 мая камеру и ель обследовал молодой медведь: обнюхал, потыкался носом - по записи видно, что аппаратуры он немного опасается. "Судя по размерам зверя, это может быть прошлогодний медвежонок, который ходил с мамашей и двумя братьями-сестрами, тот, что копался в муравейнике на склоне Большого Сутука. Очень похож", - говорит старший научный сотрудник Наталья Беляева.

Когда стемнело, на том же месте появилось взрослое животное.

Рано утром 20 числа объектив поймал косолапого любителя почесать спину. Медведь был очень похож на местную "кинозвезду" по имени Ферапонт: он неоднократно попадает в кадр, сотрудникам заповедника знаком по окрасу и привычке сдирать кору с дерева не когтями, а зубами.

"Внешний вид косолапого, снятого камерой у ели 20 мая, оказался полной неожиданностью: он был в какой-то светлой манишке, а точнее - жилетке! Рыжая голова, темные, почти черные, конечности, размеры, походка… Похоже, зверь "не снял" своего зимнего наряда", - предполагают специалисты. Через пять дней топтыгина вновь засняли, но к тому времени он уже "переоделся".