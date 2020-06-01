На Урал вернулись 74 туриста из США

Вчера в Екатеринбург благополучно прибыл самолет из США с 74 соотечественниками на борту. 46 уральцев сошли в Кольцово и направлены на 14-дневную изоляцию, сообщили в понедельник в оперативных штабах по COVID-19 Свердловской и Челябинской областей.

- 23 туриста из Челябинской области доставлены из Екатеринбурга для прохождения обсервации в областном центре реабилитации "Смолино" в Челябинске. Еще столько же поставлены под наблюдение медиков в Екатеринбурге, - пояснили в оперативных штабах. - Остальные при поддержке оперативных штабов других субъектов отправились в свои регионы.

Рейс следовал из Нью-Йорка в Екатеринбург через Москву. После посадки в Кольцово он вылетел в Новосибирск.