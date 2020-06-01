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Регионы могут самостоятельно принимать решение об открытии любых отелей, гостиниц, пансионатов, баз отдыха и мотелей, заявили в Ростуризме. Ведомство вместе с Роспотребнадзором подготовило рекомендации по выходу из режима ограничений для всех средств размещения. "Рекомендации сбалансированы с учетом текущей ситуации и, с одной стороны, обеспечат безопасный отдых для граждан, а с другой - не являются избыточными для отрасли, чтобы предприятия смогли начать свою работу", - заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Фото: Игорь Онучин / РИА Новости Фото: Игорь Онучин / РИА Новости
Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

Ранее такие же рекомендации получили санатории, имеющие медицинские лицензии. На практике выполнить их смогут не все, считают эксперты. В частности, представители санаторно-курортного комплекса опасаются, что большинство россиян, собирающихся на отдых, не смогут получить справку об отсутствии коронавируса не позже чем за два дня до поездки, как того требует Роспотребнадзор, рассказал президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин. По его мнению, этот срок нужно увеличить.

Фото: iStock
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Также будет сложно выполнить правило о еженедельном тестировании сотрудников. Тест стоит 1,5-3 тысячи рублей, массовое тестирование выливается в круглую сумму. Для санатория на 200-300 номеров затраты на него составят более 1,5 млн рублей в месяц. Также гостиницам и санаториям придется потратиться на дезинфицирующие средства, маски, перчатки. "Скорее всего, около трети санаториев пока подождут. Им выгоднее открыться через месяц или два, когда будут некоторые послабления, чтобы не платить сумасшедшие деньги", - говорит Ламшин.

Сталкиваются со сложностями и гостиницы. Половина номерного фонда отелей, которые не относятся к категории малого и среднего бизнеса, получить господдержку не смогли, отмечает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов. Крупные гостиничные предприятия в лучшем случае получили кредиты на зарплаты. Так что даже при снятии ограничений вопрос открытия отелей будет лежать в финансовой плоскости, "учитывая, что выручки не было, а только сплошные долги и обязательства", отмечает он.

В июне могут открываться любые санатории и отели

В Ростуризме для продвижения туризма в регионах готовят запуск новых направлений, чтобы стимулировать россиян к поездкам в различные точки страны. Обещают, что они будут разнообразными и доступными. Речь идет о запуске новых автомобильных и железнодорожных маршрутов, чартерных направлений. Например, предложат туры на Русскую Балтику - это Калининградская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Будет развиваться ряд направлений вдоль Волги - в Тверскую, Ярославскую области, Казань и Нижний Новгород.

Фото: Николай Гернет
После снятия ограничений внутренний туризм получит шанс на развитие

Общенациональная ассоциация автотуризма также предложила Ростуризму включить маршруты для автопутешествий в план реализации Стратегии развития туризма до 2035 года. Пока для автотуризма предлагают шесть новых маршрутов.

Это "Ладожское кольцо" в Ленинградской области и Карелии, "Заповедные земли Русского Севера" в Карелии и Архагельской области, знаменитое "Золотое кольцо России", "Легенды Эльбруса" на Кавказе, а также "Чуйский тракт", проходящий через горный Алтай, и маршрут "Сибирский тракт", пролегающий от Перьи до Читы и Сретенска. Автотуризм - один из самых перспективных видов туризма в ситуации посткризисного восстановления отрасли, считают в ассоциации.

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