Репортажи российского агентства станут доступны для клиентов Reuters по всему миру. Видеосюжеты ТАСС с 1 июня публикуются на одной из крупнейших мировых площадок мультимедийного диджитал-контента - платформе Reuters Connect, принадлежащей международному агентству новостей Reuters. Таким образом, видеоконтент ТАСС станет доступен для клиентов Reuters по всему миру.

Благодаря сотрудничеству с российским агентством клиенты Reuters Connect получат эксклюзивный доступ к видеоконтенту из Кремля, сюжетам о работе президента России Владимира Путина и первых лиц страны, видеороликам и репортажам корреспондентов ТАСС.

"Это по-настоящему знаковое событие как для нас, так и для всего российского медиарынка: ведь ранее никто из российских СМИ не был представлен на платформе Reuters Connect, а теперь видеорепортажи из нашей страны будут доступны тысячам клиентов Reuters по всему миру. Новости из России сегодня становятся всё более значимыми в мировой информационной повестке, поэтому очень важно, чтобы они преподносились максимально объективно и достоверно. Выбор нашего агентства в качестве партнера еще раз подчеркивает репутацию ТАСС как источника исключительно проверенной информации. Мы очень рады, что наше сотрудничество с Reuters вышло на новый этап развития", - прокомментировал генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

"Я счастлив, что ТАСС присоединился к Reuters Connect, еще сильнее укрепив значимое партнерство между нашими агентствами. Этот шаг демонстрирует наш неизменный курс на повышение ценности контента для клиентов Reuters Connect. Таким образом, вместе с высококлассной и опытной командой журналистов Reuters мы продолжим поставлять нашим подписчикам уникальный по охвату и глубине содержания контент", - отметил президент Reuters Майкл Фриденберг.

ТАСС стал одним из 17 мировых новостных агентств, которые уже представлены на платформе Reuters Connect.