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01.06.2020 15:50
Рубрика: Власть

РФ предложила НАТО зафиксировать правила сближения самолетов и кораблей

Текст: Александр Степанов
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Россия предлагает выработать совместные правила, которые бы определяли, на какое минимальное расстояние могут сближаться самолеты и корабли, а также закрепить порядок взаимодействия экипажей. Об этом на брифинге заявил начальник главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской.

Фото: Staff Sgt. Lexie West/U.S. Air Force via AP
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Такие меры необходимы для конкретизации шагов по устранению чувствительных инцидентов при действиях воздушных судов и морских средств. Рудской подчеркнул, что принципиальное значение в Генштабе уделяют практической реализации инициативы об обоюдном использовании транспондеров при полетах боевой авиации на Балтике.

Он отметил, что Россия рассчитывает на готовность стран НАТО к конкретным решениям по этому вопросу. По словам генерала, Вооруженные силы РФ будут продолжать отслеживать обстановку, военной деятельности Североатлантического блока у российских границ, чтобы своевременно принимать меры, которые будут обеспечивать безопасность Российской Федерации и предотвращать инциденты.

Власть Безопасность Армия Международные организации НАТО Правительство Минобороны Генштаб ВС РФ Россия и НАТО

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