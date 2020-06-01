РФ предложила НАТО зафиксировать правила сближения самолетов и кораблей

Россия предлагает выработать совместные правила, которые бы определяли, на какое минимальное расстояние могут сближаться самолеты и корабли, а также закрепить порядок взаимодействия экипажей. Об этом на брифинге заявил начальник главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской.

Такие меры необходимы для конкретизации шагов по устранению чувствительных инцидентов при действиях воздушных судов и морских средств. Рудской подчеркнул, что принципиальное значение в Генштабе уделяют практической реализации инициативы об обоюдном использовании транспондеров при полетах боевой авиации на Балтике.

Он отметил, что Россия рассчитывает на готовность стран НАТО к конкретным решениям по этому вопросу. По словам генерала, Вооруженные силы РФ будут продолжать отслеживать обстановку, военной деятельности Североатлантического блока у российских границ, чтобы своевременно принимать меры, которые будут обеспечивать безопасность Российской Федерации и предотвращать инциденты.