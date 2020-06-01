Рига и Вильнюс продлили сроки ограничений при пересечении границы

Опасение спровоцировать наступление новой волны коронавирусной инфекции, которая уже зафиксирована у почти трех тысяч жителей Латвии и Литвы, заставило официальные власти этих прибалтийских республик продлить сроки установленных ранее ограничений при пересечении границы. Это подтвердил 1 июня и погранкомитет Беларуси со ссылкой на информацию от своих партнеров в Риге и Вильнюсе.

"В Литве продлен срок установленного карантинного режима до 24.00 16 июня, а в Латвии режим чрезвычайной ситуации - до 9 июня. Все ранее установленные ограничения в Латвии сохраняются", - сообщили БЕЛТА белорусские пограничники.

На белорусско-латвийской границе, поясняет агентство, закрыты пункты упрощенного пропуска "Мейкшаны", а также международный железнодорожный пункт пропуска "Индра" на станции Бигосово для пассажирского сообщения. Практически до конца первой декады летнего месяца латвийской стороной прекращено оформление иностранных граждан и лиц без гражданства на въезд в Латвию.

Правда, въезд в эту страну разрешен грузоперевозчикам, гражданам ЛР и членам их семей, а также людям с разрешением на проживание и работу в Латвии, иностранцам, постоянно проживающим на ее территории, и лицам с дипломатическими паспортами.

Кроме того, карантин не распространяется и на иностранцев, постоянно проживающих в Литве и Эстонии, - для их возвращения домой, а также на иностранных граждан, которые прибыли в Ригу по гуманитарным причинам или для обеспечения интересов государства.

В сообщении белорусского пограничного комитета уточняется, что возможность пересечения латвийско-белорусского участка границы ограничена пунктами пропуска "Патерниеки" ("Григоровщина", Верхнедвинский район) и "Силене" ("Урбаны", Браславский район).

Что касается ситуации на белорусско-литовской границе в пункте пропуска "Тверячус" ("Видзы"), то там по-прежнему оформление лиц и транспортных средств не осуществляется.

Информация об изменениях порядка пересечения границы и режиме работы пунктов пропуска будет предоставлена по мере поступления сведений от сопредельных сторон, сообщают белорусские официальные источники.

Кроме того, в понедельник стало известно, что по данным Министерства здравоохранения, в Беларуси на 1 июня зарегистрированы 43 403 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 18 776 пациентов, у которых ранее был подтвержден этот диагноз.

"За весь период распространения инфекции на территории страны скончалось 240 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в Минске.