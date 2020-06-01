Врач рассказал, как снизить риск развития тромбоза при коронавирусе

Одно из осложнений коронавирусной инфекции, как известно, связано с нарушением свертываемости крови и образованием тромбов.

По словам специалиста Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), профессора Беверли Ханта, "у тяжелых пациентов с COVID-19 невероятно липкая кровь, что провоцирует развитие тромбоза глубоких вен".

Сгусти крови опасны еще и тем, что могут заблокировать кровоснабжение. У пациентов с коронавирусом в этом случае в первую очередь страдают легкие.

Тромбоз является побочным эффектом вирусной инфекции и последующего воспаления. Чтобы снизить риск формирования внутри кровеносных сосудов сгустков крови при коронавирусе, нужно принять ряд профилактических мер еще до возможного заражения COVID-19.

- В период самоизоляции многие люди особенно мало двигаются. И это плохо. Если вы работаете дома, необходимо каждый час вставать с места и как-то двигаться. Так вы снизите риск появления тромбов. Очень важно оставаться мобильным. Кроме того, не забудьте хорошо есть и пить достаточное количество жидкости. Потому как, например, обезвоживание является фактором риска развития сгустков крови, - объяснил профессор.