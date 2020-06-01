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01.06.2020 10:03
Рубрика: Экономика

Роскачество обнаружило в слаймах дрожжи и плесень

Текст: Александр Проценко
Роскачество проверило образцы желеобразной игрушки - слайма, и обнаружило в ней плесень, а также превышения по микроорганизмам и дрожжи. В рот их лучше не брать.
Фото: Алексей Бурло Фото: Алексей Бурло
Фото: Алексей Бурло

Эксперты Роскачества для проверки закупили 14 слаймов домашнего и промышленного производства, распространяющиеся в интернете и в специализированных магазинах. Все товары были протестированы по 56 показателям, 41 из них - параметры безопасности. Причем, география изготовления, а также цены оказались разные: протестированные игрушки были произведены в России, Украине и Китае, а цена за один слайм составила от 55 до 903 рублей, при средней цене 292 рубля за товар.

Фото: iStock
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По итогам исследования эксперты не выявили в образцах превышений по спиртам, толуолу, формальдегиду, ртути и мышьяку. Также не было выявлено стафилококка, синегнойной палочки и энтеробактерий. Но в слаймах двух торговых марок были найдены превышения по количеству микроорганизмов, отмечается в сообщении. Так, нормы по КМАФАнМ (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов) в лизунах торговой марки "Добр Бобр" превышена в шесть раз, а в лизуне Thelarek.ru - в 2,2 раза. В товарах тех же торговых марок были найдены дрожжи и плесень.

Как пояснили эксперты, значительное содержание жизнеспособных бактериальных клеток свидетельствует либо о недостаточно эффективной термической обработке сырья изготовителем, либо о нарушениях санитарных норм, либо о неудовлетворительных условиях хранения.

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