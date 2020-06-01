Роспотребнадзор рекомендовал отелям и гостевым домам доставлять еду в номера

Как и в санаториях, в отелях и гостевых домах рекомендуется одноместное или семейное заселение. Иными словами, если человек путешествует один, его одного и поселят. Если с семьей, то люди и будут проживать вместе.

При заселении в гостиницу, а также не реже одного раза в день у всех постояльцев будут измерять температуру тела. Ведомство рекомендует минимизировать использование декоративных подушек и покрывал, а уборку с дезинфекцией всех поверхностей в номере следует проводить раз в день. Душ и туалет должен быть в каждом номере. Удобства на этаже не допускаются.

В гостиницах также необходимо обеспечивать социальную дистанцию в 1,5-2 м и минимизировать скопления людей на стойках регистрации при помощи разметки. Приветствуются бесконтактные способы оплаты проживания и услуг.

В местах общего пользования должны быть дозаторы с антисептиками для рук, постояльцам следует обеспечить возможность купить средства индивидуальной защиты. Персонал же обязан носить маски и перчатки.

Организация питания гостей должна преимущественно производится по меню или по индивидуальному обслуживанию в номерах. "Шведский стол" при этом не запрещается. Только при подходе к нему должны быть нанесена сигнальная разметка, чтобы люди соблюдали социальную дистанцию. Между столиками должно быть не менее двух метров. Сажать за стол нужно по одному человеку. Если отдыхает семья, они могут садиться за один стол. Эти правила действуют и для санаториев.

Также рекомендуется увеличить время подачи завтрака.