Россия не против переноса заседания ОПЕК+ на 4 июня

Россия не против переноса на четвертое июня заседания министерского комитета ОПЕК+. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источники знакомые с ситуацией. Первоначально встреча комитета была запланирована на девятое-десятое июня, но 30 мая с предложением о ее переносе выступил глава минэнерго Алжира Мохаммед Аркаб.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщало, что Саудовская Аравия хочет обсудить на ближайшем заседании ОПЕК+ продление до конца года действующих до июля условий сделки о суммарном сокращении добычи на 9,7 миллионов баррелей в сутки. По достигнутым в апреле договоренностям ОПЕК+, с июля объем снижения производства должен был уменьшиться до 7,7 миллионов баррелей в сутки. Предложение Саудовской Аравии поддерживают некоторые другие страны ОПЕК, но для его принятия необходимо одобрение второго крупнейшего производителя нефти среди участников сделки - России, а ее позиция по данному вопросу пока неизвестна.

В марте этого года из-за того, что Россия и Саудовская Аравия не смогли прийти к консенсусу по объемам сокращения добычи нефти, развалилась первая сделка ОПЕК+, что привело к обрушению мировых цен на нефть до уровня конца прошлого века. Новая сделка ОПЕК+ начала действовать с первого мая этого года.