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01.06.2020 18:00
Рубрика: Экономика

Россия в мае увеличила морские поставки нефти в восточном направлении

Текст: Сергей Тихонов

Экспорт нефти через систему магистральных трубопроводов России в мае 2020 года снизился на 12,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с 18,8 млн тонн до 16,5 млн тонн. Об этом сообщил советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин, ссылаясь на предварительные итоги работы компании за прошедший месяц.

Фото: Виктор Васенин/РГ
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Экспорт российской нефти сократился на 14,5% с 16,14 млн тонн в мае прошлого года до 13,73 млн тонн в этом году.

Отгрузка нефти через морские порты упала на западном направлении - в Новороссийске до 1,15 млн тонн (в мае 2019 года - 3 млн тонн), в Приморске 2,7 млн тонн (в мае 2019 года - 4,6 млн тонн), в Усть-Луге 2,1 млн тонн (в мае 2019 года - 3,1 млн тонн). На Дальнем Востоке экспорт через порт Козьмино, наоборот, увеличился до 3,2 млн тонн (в мае 2019 года - 3 млн тонн).

Также выросла отправка нефти на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). В мае 2020 года было поставлено 19,66 млн тонн нефти, против 19,1 млн тонн в мае 2019 года.

Фото: istock
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На белорусские НПЗ поставлено по нефтепроводу "Дружба" 1,13 млн тонн (в мае 2019 года - 1,02 млн тонн). В КНР по нефтепроводу через Казахстан и отвод от ВСТО было прокачено 3,04 млн тонн (в мае 2019 года - 3,6 млн тонн).

Судя по заявкам нефтяных компаний на июнь этого года тенденция к снижению экспорта в западном направлении и увеличению в восточном будет иметь продолжение. Общий объем прокачки российской нефти в июне планируется - 32,55 млн тонн (в июне 2019 года - 38,05 млн тонн). На экспорт предполагается отправить 13,65 млн тонн (в июне 2019 года - 16,47 млн тонн) и на НПЗ России 17,87 млн тонн (в июне 2019 года - 20,2 млн тонн). План поставок на белорусские НПЗ по нефтепроводу "Дружба" - 1 млн тонн (в июне 2019 года - 1,4 млн.т), в КНР - 3,87 млн тонн (в июне 2019 года - 2,87 млн тонн).

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