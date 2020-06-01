Российская группа Little Big получила премию "За самый трэшевый клип"

Очередное достижение российского проекта Little Big, ранее покорившего множество вершин.

На этот раз группа взяла премию Berlin Music Video Awards в номинации Most Trashy - "Самое трэшевое видео".

О чем музыканты уведомили общественность через "сторис" своего Instagram..

Виновник торжества - клип на песню Go Bananas, обошедший в данной номинации видео на трек Ballern немецкого дуэта Die Atzen и клип на Kolo kolo от K-pop-коллектива Balming Tiger.

При этом стоит заметить, что из-за распространения новой коронавирусной инфекции BMVA в этом году прошла онлайн.

К слову, Go Bananas - уже четвертый клип LB, преодолевший на YouTube отметку в сто миллионов просмотров.