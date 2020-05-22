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Российская группа Little Big установила очередной рекорд

Новости
    22.05.2020, 11:53
Текст:   Олег Усков

Российский рейв-коллектив Little Big продолжает всех рвать - клип на орденоносную композицию Uno, с которой группа должна была представлять нашу страну на отмененном "Евровидении-2020", стал самым быстрорастущим за всю историю YouTube-канала конкурса.

Об этом сообщается на официальном сайте европейского фестиваля песни и пляски. С уточнением: за два месяца видео на Uno посмотрели более ста миллионов раз - он "взлетел до небес", согласно представленной формулировке.

Отмечено, что за всю историю мероприятие ранее лишь одно видео набрало более ста миллионов (а именно - 131) - клип на композицию Toy израильтянки Нетты Барзилай.

Организаторы смотра лаконично поздравили россиян с их достижением.

Ранее была названа "величайшая" композиция за всю историю конкурса.

Little Big уже заявили о готовности выступить на "Евровидении" в следующем году.

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