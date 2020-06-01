Российский политик поддержал закон о госбезопасности Гонконга

В России поддержали разрабатываемый КНР закон о госбезопасности Гонконга. "Закон никак не противоречит системе прав человека. Он направлен на защиту собственного населения от вмешательства извне. Он даст КНР возможность бороться с разведсообществами и шпионами, которые пролезают в Гонконг и подрывают мощь Китая. Это - защита собственных интересов", - заявил в интервью информслужбе "Россия-Китай: главное" советник руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Михаил Маркелов.

Напомним, что путь к разработке нового закона открыт Постановлением о государственной безопасности Гонконга, которое принято по итогам завершившейся 28 мая сессии Всекитайского собрания народных представителей. Оно предполагает совершенствование законодательства по борьбе с подрывной деятельностью, терроризмом, сепаратизмом и иностранным вмешательством в дела Гонконга, который официально называется Специальный административный район КНР Сянган.

Маркелов напомнил, что необходимость принятия соответствующего закона назревала давно. "Еще с 1992 года в Гонконге говорили о необходимости внутреннего закона о противодействии американскому и британскому влиянию на его территории. Этого требовали сами жители Гонконга, но закон не был принят", - отметил он. "Хочу обратить внимание, что принято пока только постановление - а шуму на Западе столько, будто Китай ввел какие-то прямые законы, которые ущемляют жителей Гонконга", - подчеркивает российский политик.

Действительно, после принятия постановления о госбезопасности Гонконга западная пресса обвинила Пекин в попытках "задавить законом" находящийся на самоуправлении до 2047 года специальный административный район КНР. Белый дом уже пригрозил ввести санкции против отдельных китайских политиков и отменить таможенные преференции в отношении Гонконга. С Запада вновь прозвучали призывы к гонконгцам устроить демонстрации.

"Странно, когда американцы британцы и европейцы призывают Гонконгцев выходить на улицы и протестовать. Это звучит смешно со стороны французов, которые еще недавно не знали, что делать со своими желтыми жилетами. Это звучит тем более странно от Америки, где сегодня происходят кровавые протесты, погромы, вандализм и мародерство", - отметил в связи с этим Маркелов.

Такое же недоумение выразил и официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, задавшийся 1 июня риторическим вопросом: "Почему американская сторона прославляет участников беспорядков в Гонконге, называет их "героями", при этом окрестив участников антирасистских выступлений в США "бандитами"? Почему США обвиняют гонконгских полицейских в превышении полномочий, при этом угрожая расстрелами участникам демонстраций у себя на местах?" "Американский подход - это самые типичные "двойные стандарты", - подчеркнул представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Комментируя ситуацию, Маркелов констатировал, что США не оставят попыток дестабилизировать ситуацию в Китае "даже в нынешней ситуации, когда у них полыхает вся страна". Вашингтон продолжит вмешиваться во внутренние дела КНР, находя для этого все новые предлоги, прогнозирует российский политик. "Недавно в Конгрессе был зарегистрирован законопроект H.R. 6948, который требует уполномочить президента США признать Тибетский автономный район КНР в качестве отдельной независимой страны. То есть если в Гонконге у них не получается, они решили бить по другим территориям", - подчеркнул собеседник информслужбы.

"Это еще раз говорит о том, что сегодня США не являются государством, которое безусловно признает суверенитет своих партнеров. Если США видят в этом выгоду - они признают суверенитет, если выгоды нет и если политические отношения прохладны или даже ухудшаются - американцы вольны выдвигать любой закон, чтобы показать, кто в доме хозяин", - констатирует Маркелов.

По его мнению, в такой обстановке России и Китаю следует "сообща противостоять внешним угрозам, которые искусственно создают сегодня США". В частности, он предложил двум странам расширить обмен опытом противодействия вмешательству во внутренние дела извне. "Явно просматривается попытка вмешательства во внутренние дела наших стран извне. В организации многих акций явно просматривается западный след. Этот вопрос касается национальной безопасности, суверенитета, наших стран. В этом свете очень правильно было бы обмениваться информацией, обмениваться опытом разработки законодательных баз и правоприменительной практикой", - подчеркнул Маркелов.