Ростуризм: С 1 июня регионы могут открывать любые отели

Регионы России с 1 июня могут принимать решения об открытии любых средств размещения, заявили журналистам в Ростуризме.

Роспотребнадзор и Ростуризм, при участии отраслевого сообщества завершили работу по согласованию рекомендаций по работе всех видов средств размещения. Они касаются отелей, гостиниц, пансионатов, баз отдыха, мотелей и других средств размещения.

"Исходим из того, начиная с 1 июня, регионы могут принимать решения об открытии всех средств размещения", - сообщили в ведомстве.

"Рекомендации сбалансированы с учетом текущей ситуации, и, с одной стороны, обеспечат безопасный отдых для наших граждан, а с другой - не являются избыточными для отрасли, чтобы предприятия смогли начать свою работу. Безопасность людей является для нас безусловным приоритетом, но мы также заинтересованы в том, чтобы люди смогли комфортно и интересно отдохнуть", - заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, чьи слова приводит пресс-служба.

Для работы отели должны выполнить рекомендации. Но окончательные решения об открытии будут принимать сами регионы. Информация о работе объектов туриндустрии в регионах будет регулярно обновляться на портале Russia.Travel, заметили в ведомстве.