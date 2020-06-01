"Рубин" будет принимать соперников на "Ак Барс Арене"

Казанский "Рубин" проведет оставшиеся домашние матчи футбольной Премьер-лиги сезона 2019/20 на "Ак Барс Арене". Об этом сообщают ведущие информационные агентства.

Во время ремонтных работ на "Ак Барс Арене" и восстановления газона команда принимала соперников на стадионе "Центральный". До конца чемпионата игрокам Леонида Слуцкого предстоит встретиться дома со столичными "Локомотивом" и "Спартаком", а также с "Оренбургом", "Краснодаром" и "Ростовом".

Возвращаясь к "Ак Барс Арене", напомним, что она была открыта в июле 2013 года. На стадионе проходили церемонии открытия и закрытия летней Универсиады, а также шесть матчей чемпионата мира по футболу-2018.

В 2023 году арена примет встречу за футбольный Суперкубок УЕФА.