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Рубрика: Спорт

Место встречи

"Рубин" будет принимать соперников на "Ак Барс Арене"
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 117(8171)
Казанский "Рубин" проведет оставшиеся домашние матчи футбольной Премьер-лиги сезона 2019/20 на "Ак Барс Арене". Об этом сообщают ведущие информационные агентства.

Во время ремонтных работ на "Ак Барс Арене" и восстановления газона команда принимала соперников на стадионе "Центральный". До конца чемпионата игрокам Леонида Слуцкого предстоит встретиться дома со столичными "Локомотивом" и "Спартаком", а также с "Оренбургом", "Краснодаром" и "Ростовом".

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Возвращаясь к "Ак Барс Арене", напомним, что она была открыта в июле 2013 года. На стадионе проходили церемонии открытия и закрытия летней Универсиады, а также шесть матчей чемпионата мира по футболу-2018.

В 2023 году арена примет встречу за футбольный Суперкубок УЕФА.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Рубин"

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