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01.06.2020 22:09
Рубрика: Общество
Проект: Пушкинский конкурс

Русист из Таджикистана: Переписывание истории Победы - удел слабых

Текст: Елена Кухтенкова
"Мне порой очень сложно объяснить детям на уроке, почему в Донбассе по людям стреляют только за то, что они говорят на русском и не признают героизм Бандеры. Или почему власти Чехии снесли памятник маршалу Коневу, который освободил их и почти пол-Европы", - пишет в своем эссе "Автограф Победы. О войне и мире на уроках русского языка" на XX Международный Пушкинский конкурс "РГ" русист из Таджикистана Рустам Сафаров.
Фото: facebook.com/rustam.safarov.14 Фото: facebook.com/rustam.safarov.14
Фото: facebook.com/rustam.safarov.14

Учитель считает, что современные дети не хотят жить памятью прошлого. Герои и героизм в понимании школьников - "это победы Нурмагомедова с брызгами крови в октагоне, это голы "Барселоны" на стадионах, участники "Дома-2".

Фото: iStock
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"Они могут назвать вам всех футболистов "Барсы" поимённо, но не могут назвать Героев Советского Союза из Таджикистана, Сталинградской битвы или битвы под Москвой. Они могут назвать, сколько боёв провели "гладиаторы" в октагонах, но не могут назвать сколько самолётов сбила лётчица, герой войны Марина Раскова или лётчик-герой Иван Кожедуб", - сетует Рустам.

Безразличие к героической истории своей страны он заметил и у собственных сыновей.

"Однажды вечером по моему любимому каналу "Звезда" шла передача, в которой рассказывалось о Ржевско-Вяземской наступательной операции. Сидели у телевизора я и трое моих сыновей, - рассказывает учитель. - Они смотрели от силы минуты две. А потом все "хором" встали и ушли. До глубины души стало обидно. На вопрос, почему им неинтересно, ответили: "Ну там же про войну".

Словно вирус беспамятства пожирает государства, где всячески пытаются принизить роль Советского Союза в победе над фашизмом, размышляет участник конкурса: "Начали оправдывать воинов Вермахта: факельные шествия с символикой фашизма на Украине, шествие легионеров латышей и литовцев, в учебниках называют освободителей оккупантами, демонтируют памятники героев войны… Это вовсе не пробуждение национального самосознания, это стремление понравиться своим "хозяевам".

Фото: Е.Тихонов /Фотохроника ТАСС
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Педагог уверен, что с годами подрастающее поколение всё-таки оценит свою историю по достоинству. "Молодежь поймёт, что прикуривать у "Вечного огня" - это уничтожение самого себя и плевок в сторону истории Победы. Я расскажу на своем уроке о мире, который дарит российский военный контингент в Сирии. Расскажу, что благодаря всему русскому мы сегодня имеем своё независимое государство со своими границами. И память о Великой Отечественной войне будет жить всегда, потому что около 2 миллионов наших граждан, которые работают в России и благодаря этому кормят свои семьи, в канун 9 мая пойдут смотреть на салют. А вернувшись домой, расскажут об этом и поведут своих детей в русский класс. Дайте мне несколько часов и трибуну над Европой, и я расскажу им как красноармеец Иван Середа один пошёл с топором на немецкий танк!".

Рустам уверен, что о Победе нужно говорить не только на уроках русского, который проходит всего два раза в неделю. Важно, чтобы школьники знали, что границы русского мира и русского духа - "это не только Россия-матушка" от Калининграда до Камчатки, это церкви, это могилы солдат и ветеранов. И что осквернять и ломать ограды на кладбище в Душанбе - преступление. А переписывание истории Победы - удел слабых и озлобленных".

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