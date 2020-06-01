С начала года потушено более 5,5 тысячи лесных пожаров

По прогнозу Росгидромета высокая пожарная опасность прогнозируется на территории Сибири и Дальнего Востока, а также европейской части страны в течение всего пожароопасного сезона 2020 года. Он вполне может войти в пятерку самых горимых, отметила зампред правительства Виктория Абрамченко. "Но несмотря на погодные условия, уже по итогам весны нам удалось переломить ситуацию: площадь пожаров в этом году на 26% меньше, чем в прошлом", - подчеркнула она.

Аномально теплая весна привела к раннему сходу снега в Дальневосточном, Сибирском и Уральском округах, быстрому просыханию напочвенного покрова и формированию высоких и чрезвычайных классов пожарной опасности в лесах. Ситуация осложнялась несанкционированными палами сухой травы на землях сельхозназначения, запаса и иных категорий и переходом в лес огня травяных пожаров.

С начала года лесопожарные силы ликвидировали уже 5696 лесных пожаров на пройденной огнем площади 830 305 га. Региональные лесопожарные службы обеспечили ликвидацию в первые сутки 83% возникших лесных пожаров, в том числе, в труднодоступной местности. С 1 по 10 мая 2020 года площадь действующих лесных пожаров в России сократилась в 3,6 раза.

"Сплоченная работа лесопожарных сил федерального центра и регионов обеспечила перелом в негативном развитии сценария с палами травы и лесными пожарами в пик майских праздников, а своевременность принятых мер под постоянным контролем со стороны правительства позволили стабилизировать обстановку в регионах и не допустить ни одного случая перехода огня лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики", - сказала Виктория Абрамченко.