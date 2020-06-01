Семьи с детьми от 3 до 16 лет в первый день получили 146 млрд рублей

В первый же день перечисления единовременных выплат семьям с детьми в возрасте от трех до 16 лет получателям направлены 146 млрд рублей, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.

"Пенсионный фонд России перечислил первые единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте от трех до 16 лет, - пояснили в ведомстве. - Средства направлены 10,2 миллиона семей на 14,6 миллиона детей - то есть больше чем половине всех, кто имеет право на поддержку по указу президента. Общая сумма выделенных к настоящему времени средств составила 146 миллиардов рублей".

Единовременная выплата как мера социальной поддержки была адресована 22 миллионам детей и их родителям. Для ее получения необходимо было после 12 мая оставить заявление на портале госуслуг или в отделениях Пенсионного фонда России. Никаких справок предоставлять не требовалось, уточнил ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков, все необходимые проверки и подтверждения ведомство проводит самостоятельно в онлайн-режиме.

В рамках этой программы предполагается направить на поддержку детей и их родителей почти 200 млрд рублей. Эти деньги не считаются доходом, налогом не облагаются и при назначении других мер социальной поддержки не учитываются.

Заявление на оформление этой выплаты можно будет подать до 1 октября 2020 года.