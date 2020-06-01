Семин не вернется в "Локомотив" при нынешнем руководстве

Бывший главный тренер московского "Локомотива" и самый титулованный наставник в истории железнодорожников высказал свое мнение о руководстве клуба.

С 1 июня главным тренером "Локомотива" является сербский специалист Марко Николич. Юрий Семин, контракт с которым не был продлен, рассказал о своих взаимоотношениях с руководством клуба.

По словам Семина, пока клубом руководят "эти люди", он не согласится на официальные проводы.

"С этими руководителями - нет. Когда они закончат свою перестройку, и придут другие - да. Я "Локомотив" люблю, это огромная часть моей жизни. Этот клуб мне очень многое дал. И он не имеет отношения к этой группе людей", - сказал Семин "СЭ".

Юрий Семин признался, что именно из-за нынешнего руководства он отказался от каких-либо почетных должностей в клубе.

"Пока в клубе работают эти руководители - никакие посты мне не нужны. Чтобы бывать на матчах в Черкизове, либо куплю себе ложу, либо буду ходить к друзьям. Когда захочу", - сказал он.

В тоже время уже экс-главный тренер "Локомотива" признался, что всегда будет болеть за команду и переживать за игроков, с которыми у него сложились очень хорошие отношения.