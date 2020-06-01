Сербия приходит в себя после коронавируса

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Сербии находится под контролем. Решением правительства 18 мая разрешено возобновить международное авиасообщение, а национальный авиаперевозчик 21 мая запустил ряд регулярных рейсов.

Для пассажиров обязательно ношение защитной маски и перчаток, дезинфекция обуви, прибытие в аэропорт за три часа до вылета во избежание потенциального заражения в очередях. Кроме того, с 1 июня открываются границы для граждан соседних государств - Венгрии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и Албании. При этом от них не потребуется справка о тестировании на коронавирус и соблюдение двухнедельного карантина.

По оценкам экспертов, до середины июня количество зараженных COVID-19 от общего количества регулярно тестируемых в стране окажется менее одного процента. Сербский министр здравоохранения Златибор Лончар заявил: "Начал работать общественный транспорт, кафе, рестораны. Однако мы должны придерживаться необходимых мер. Если продемонстрируем ответственность, то сможем к концу июня достичь фазы, когда у нас не будет новых зараженных, что стало бы большой победой", - констатировал он.

В Сербии открыто говорят о том, что без помощи России эпидемиологическая ситуация в стране могла бы развиваться иным образом. В этой связи местные граждане и политические лидеры выражают благодарность специалистам Министерства обороны России - опытнейшим эпидемиологам, вирусологам, врачам, которые работали здесь вместе с сербскими коллегами во время пика эпидемии, самого трудного и ответственного периода борьбы с коронавирусом. Так, глава сербского военного ведомства Александр Вулин, вручая 9 мая российским военнослужащим медали "За исключительный вклад в обороноспособность страны", особенно поблагодарил их за помощь в борьбе с COVID-19.

"Вы прибыли, не только когда нам было трудно, но когда и у вас было тяжело. Когда вы прилетели на наш аэродром, мы поняли, что чувствовали наши предки 7 десятилетий назад. Мы знали, что мы не одни. Что помощь быстра, уверенна и всеобъемлюща. Как и тогда, так и сейчас мы знали, что победим. Хочу поблагодарить вас за вашу упорность и труд", - подчеркнул министр.

После отмены 6 мая чрезвычайного положения и комендантского часа в стране действуют обязательные превентивные меры для противодействия распространению COVID-19: от граждан требуется соблюдение социальной дистанции в общественных местах и на транспорте, ношение масок в местах сосредоточения людей.

Между тем президент Сербии Александр Вучич провел и торжественный прием для врачей и медперсонала, непосредственно участвовавших в борьбе с COVID-19. "Вы боролись и сделали то, что никто другой не мог бы сделать, - указал сербский лидер. - Эти дни останутся в памяти как дни вашей славы и подвига".

29 мая премьер-министр Сербии Ана Брнабич в ходе белградской конференции "Мир после коронавируса" заявила, что государство теперь сосредоточит усилия на укреплении системы здравоохранения и увеличит финансирование биотехнологий.

По состоянию на 1 июня, в Сербии на COVID-19 протестировано 245 445 человек, из которых 11 412 - оказались инфицированы, 6698 - уже выздоровели, 243 - умерли.