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Рубрика: В мире

СМИ представили, как будут учиться испанские школьники с сентября

Текст: Юрий Когалов
Учебный год только закончился, а испанцы уже пытаются представить, как будут учиться их дети, когда в сентябре вернутся в школы. Пока четкого представления нет ни у министерства образования, ни у властей автономий, от которых зависит, когда начнутся занятия и как они будут проходить.

В течение ближайшего месяца руководство регионов должно разработать протоколы безопасности на сентябрь. Они должны иметь три сценария, один на случай, если вакцина уже будет изобретена и пандемия будет преодолена, другой - для учебы условиях, когда все еще действуют определенные ограничения, а третий предполагает новую вспышку коронавируса и полное закрытие школ.

Фото: Istock
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По мнению экспертов, второй вариант развития событий наиболее вероятен. В связи с этим газета El Pais представила, чего стоит ждать в сентябре. Так, детям больше не придется носить с собой гору учебников. Все необходимое будет выдаваться в школе, чтобы снизить риск распространения инфекции через учебные материалы, по тем же причинам детям запретят приносить с собой наушники, игрушки, спортивную одежду (эту идею журналисты подсмотрели в инструкциях министерства здравоохранения соседней Франции). Перед выходом из дома школьники каждый день будут измерять температуру. До школы они будут добираться по возможности пешком или на велосипеде (для этого еще надо разработать безопасные маршруты). Если детей собирают автобусами, сидеть в них ученики должны в шахматном порядке, дезинфицировать транспортное средство будут дважды в день.

Родителей пускать в учебные центры станут только, если они нужны учителю для решения того или иного вопроса. Дети же будут ходить в масках и строго по выделенным дорожкам. При входе в здание они должны будут мыть руки водой и дезинфицировать специальными средствами. В туалетах снимут сушилки с горячим воздухом, оставив лишь бумажные салфетки, при этом на полу нарисуют круги, стоя в которых придется ждать своей очереди (сейчас такое можно увидеть в аэропортах или супермаркетах).

Требование к соблюдению дистанции приведет к сокращению числа учащихся в одном классе (их поделят на две группы по 15 человек в среднем, чтобы столы можно было расставить на два метра друг от друга). Самые младшие будут учиться каждый день, в вот старшие будут посещать школу через день. При этом даже оставаясь дома, они продолжат обучение через интернет. Чтобы реализовать эти идеи школам придется нанять больше учителей, а некоторым из них сменить направление (например, учителям физкультуры и музыки).

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На переменах детей будут группами выводить на свежий воздух (а в это время классы проветривать и дезинфицировать). Но самые популярные игры (например, с мячом) окажутся под запретом.

Впрочем, это довольно усредненное представление о будущем, ведь власти каждого испанского региона будут сами решать, какие меры принимать, а какие нет. Однако в таком обучении эксперты все же видят плюсы. Так, учитель сможет больше уделять внимания каждому ученику, значит, тот лучше усвоит предмет, если конечно, за два дня, что пройдут до следующего урока, не позабудет вложенные в него знания.

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