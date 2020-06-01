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01.06.2020 12:45
Рубрика: Общество

Специалисты дорабатывают законопроект об электронных сигаретах

Текст: Павел Арсеньев
В Госдуме обсуждают законопроект о регулировании оборота электронных сигарет. В первом чтении его приняли в декабре 2019 года. Ко второму чтению этой весной поступило более 120 поправок, что потребовало повторной экспертизы от правительства РФ и Главного правового управления администрации президента (ГПУ).

Обсуждение механизма регулирования оборота электронных сигарет ведется с 2017 года, когда законодатели начали вносить поправки в Закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" (ФЗ-15) и Кодекс об административных правонарушениях РФ.

Хронологию можно проследить на сайте Госдумы, где опубликован весь пакет документов. И законодательная, и исполнительная ветви власти едины во мнении, что регулирующий оборот электронных сигарет закон необходим.

"Не вызывает сомнений необходимость регулирования оборота никотиносодержащей продукции в части продажи несовершеннолетним", - говорится в отзыве ГПУ. Не только правовое управление президентской администрации, но и другие ведомства указывают на то, что законопроект нуждается в доработке.

При ГД РФ была создана рабочая группа во главе с депутатом Николаем Герасименко. В результате появилось два новых варианта поправок - в редакции Герасименко и в редакции депутатов Андрея Исаева и Сергея Боярского. ГПУ поддержало последнюю версию, но с учетом важных замечаний.

В частности, эксперты не одобряют инициативу ввести лимит содержания никотина в жидкостях для ЭСДН - электронных средств доставки никотина. Это предложение, по их мнению, выходит за рамки закона об ограничении курения табака, а также нарушает требования федерального закона "О техническом регулировании" и порядок работы технических регламентов в рамках Евразийского экономического союза.

"Все нормы регулирования применительно к никотиносодержащей продукции в части установления максимального содержания никотина в жидкостях для ЭСДН должны быть включены в соответствующие технические регламенты", - считает ГПУ.

Для электронных сигарет требуется свой техрегламент, а требования к ним должны быть едиными для государств - членов ЕАЭС в рамках Таможенного союза (ТС). При этом разумно было бы предусмотреть переходный период для стран - членов ЕАЭС, чтобы они привели свои режимы контроля никотиносодержащей продукции в соответствие с новым регулированием.

Судя по отзыву, ГПУ выступает за комплексный подход к регулированию всех видов изделий, имитирующих и замещающих курение сигарет. Это подразумевает внесение поправок не только в КоАП РФ и ФЗ-15, но и в правовые акты о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, Закон о рекламе, Уголовный кодекс и т.д. Кстати, это замечание содержалось в отзывах ГПУ и правительства и на первую версию законопроекта, но не было учтено, поэтому его повторили.

Помимо "процедурных недостатков" юристы администрации указывают на недостаточно обоснованное мнение об идентичной вредности электронных и обычных сигарет и отсутствие российских научных данных об этой продукции. Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует не приравнивать электронные изделия к табаку полностью, а применять "различные варианты регулирования обращения таких изделий", - отмечают в ГПУ.

Наряду с правовым управлением президентской администрации законопроект Исаева и Боярского поддержали Минпромторг РФ и Федеральная антимонопольная служба, но тоже с серьезными оговорками. Оба ведомства считают, что норму об ограничении никотина в растворе для никотиносодержащих жидкостей следует исключить из законопроекта.

По мнению ФАС, без разработки техрегламентов на уровне ЕАЭС введение такого лимита может привести к ограничению свободного перемещения товаров внутри Таможенного союза и нарушению конкурентной среды на этом рынке.

По мнению Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ (ИЗИСП), ограничения должны быть частью техрегламента ЕАЭС "по аналогии с тем, что требования по максимальному содержанию никотина в сигаретах содержатся в Техническом регламенте Таможенного союза на табачную продукцию".

Также ИЗИСП и ФАС предлагают убрать из законопроекта пункт, запрещающий с 2023 года оборот никотиносодержащей продукции, к которой не установлены обязательные требования безопасности. "При задержке в разработке технического регламента фактически будет введен полный запрет на оборот любых видов данной продукции, что не было предусмотрено изначально концепцией законопроекта и будет противоречить позициям правительства и ГПУ президента РФ", - следует из отзыва ИЗИСП.

Ведомства также говорят об избыточности некоторых обсуждаемых ограничений в отношении ЭСДН по сравнению с обычными сигаретами. Например, предложен запрет на розничную торговлю устройствами и никотиносодержащими продуктами под одним названием. Хотя производство таких товаров под одной торговой маркой разрешено.

Очевидно, что депутатам предстоит выполнить большую работу по доработке законопроекта с учетом замечаний, высказанных экспертами. Пока же она ведется, главную задачу - оградить от никотиносодержащей продукции несовершеннолетних - регионы решают на своем уровне. Уже почти в 70 субъектах РФ приняты и работают законы, запрещающие продажу электронных сигарет и бестабачных никотиновых продуктов людям моложе 18 лет.

Общество Здоровье

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