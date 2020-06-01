Средняя цена нефти Urals в мае составила 31,03 доллара за баррель

Средняя цена российской нефти марки Urals в мае составила 31,03 доллара за баррель, что в 2,3 раза ниже, чем в мае 2019 года (70,93 доллара за баррель), свидетельствуют данные Минфина, опубликованные на сайте ведомства.

За первые пять месяцев 2020 года средняя цена Urals сложилась в размере 39,20 доллара за баррель. Годом ранее, за тот же период 2019 года она составила 66,34 доллара за баррель, говорится в сообщении Минфина. При этом относительно средних цен в апреле этого года, 18,22 доллара за баррель, цена Urals выросла на 70%.

Urals - основная экспортная марка российской нефти. Она получается в результате смешения в системе магистральных трубопроводов тяжелой высокосернистой нефти Урала и Поволжья и легкой западносибирской нефти. Экспортируется Urals главным образом в страны Европы, но с начала этого года наращивать закупки этой марки нефти стал Китай. В июне, по данным Refinitiv Eikon, поставки Urals в Китай превысят 2 миллиона тонн.