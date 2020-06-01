Стали известны даты открытия для посетителей главных музеев Франции

Во Франции в ближайшие дни произойдет смягчение ограничительных мер на большей территории страны, введенных в результате чрезвычайной ситуации с пандемией коронавируса еще в марте. В целом Франция обозначена как "зеленая" на карте распространения коронавируса Всемирной организации здравоохранения.

Регион Парижа и несколько областей Франции, однако, остаются "оранжевыми" на карте, что, как отмечают наблюдатели, означает: у медиков есть опасения в возможном наступлении в них второй волны пандемии. В то время как большинству музеев и памятников Франции властями уже было дано разрешение на открытие, наиболее популярные достопримечательности столицы, в том числе Лувр и Центр Помпиду, будут оставаться закрытыми для посещений. По данным The Guardian, ситуация в Париже будет пересмотрена через три недели. Стало известно, что Версальский дворец откроет двери для посетителей 6 июня, Музей Орсе - 23 июня, Центр Помпиду - 1 июля, а Лувр возобновит работу 6 июля, что подтвердил директор самого посещаемого музея Франции Жан-Люк Мартинес. Он подчеркнул, что посетители смогут перемещаться в музее при строгом соблюдении мер социального дистанцирования. Многие из музеев требуют, чтобы посетители заказывали билеты в интернете перед их посещением.

Между тем границы Франции пока до 15 июня остаются закрытыми для иностранных гостей, за исключением тех, у кого есть семья в стране или имеется "убедительная" профессиональная причина въехать в Пятую республику. Во вторник в "зеленых" зонах Франции будут открыты кафе, бары, рестораны и отели, и не раньше 22 июня они смогут возобновить работу в "оранжевых" областях. До этого времени рестораны, кафе, бары в столичном районе будут обслуживать клиентов только на террасах. Скверы, парки, пляжи, озера, лесные массивы для прогулок и посещений также во вторник смогут открыться по всей стране.