Новости

В суд направлено дело москвича, распространявшего фейки ради рейтинга 13:43
Три известные комедии в переводе Гоблина вышли в Сети 13:40
Стали известны даты открытия для посетителей главных музеев Франции 13:34
Почти семь тысяч штрафов отменили водителям в Москве 13:34
Метеорологи объяснили природу частых гроз над островом "грома и молний" 13:34
Летние оздоровительные лагеря в Подмосковье могут открыться с 1 июля 13:33
Пропавшую на юге Красноярского края девочку нашли мертвой 13:32
Российская группа Little Big получила премию "За самый трэшевый клип" 13:28
В США перенесли слушания по делу убившего афроамериканца полицейского 13:28
В ЕЭК подготовлен план по предотвращению распространения COVID-19 13:19
Минобрнауки снял запрет на экспедиции и работу с установками Mega-science 13:19
В Перми возобновили работу крупные непродовольственные магазины 13:19
В уральском заповеднике попал в кадр медведь в жилетке 13:18
Кинологи составили топ-5 лучших пород собак для детей 13:17
Вышел трейлер итальянского хоррор-сериала Netflix "Затопленный город" 13:16
В Кремле прокомментировали слова Трампа про приглашение РФ на саммит G7 13:15
Вышел русский трейлер перезапуска культового сериала "Перри Мэйсон" 13:07
Volkswagen придумал для российского Tiguan новую комплектацию 13:05
Мэра Славгорода отправили под домашний арест по делу о взятке 13:03
Шнуров вновь поиздевался над "голодающими" звездами шоу-бизнеса 13:00
В Москве может потеплеть до плюс 28 градусов 12:59
Подводный ракетоносец "Князь Владимир" принят в состав ВМФ России 12:57
Юрий Лоза допустил, что звезды шоу-бизнеса "пойдут разгружать вагоны" 12:52
В Дагестане за сутки скончались 25 пациентов с COVID-19 12:42
Появились новые изображения бэтмобиля Роберта Паттинсона 12:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
В Гидрометцентре России рассказали о погоде в июне
В Гидрометцентре России рассказали о погоде в июне
Как в Москве проходит смягчение режима самоизоляции
Как в Москве проходит смягчение режима самоизоляции
01.06.2020 13:34
Рубрика: В мире

Стали известны даты открытия для посетителей главных музеев Франции

Текст: Максим Макарычев

Во Франции в ближайшие дни произойдет смягчение ограничительных мер на большей территории страны, введенных в результате чрезвычайной ситуации с пандемией коронавируса еще в марте. В целом Франция обозначена как "зеленая" на карте распространения коронавируса Всемирной организации здравоохранения.

Фото: REUTERS
Во Франции объявили план поддержки национального автопрома

Регион Парижа и несколько областей Франции, однако, остаются "оранжевыми" на карте, что, как отмечают наблюдатели, означает: у медиков есть опасения в возможном наступлении в них второй волны пандемии. В то время как большинству музеев и памятников Франции властями уже было дано разрешение на открытие, наиболее популярные достопримечательности столицы, в том числе Лувр и Центр Помпиду, будут оставаться закрытыми для посещений. По данным The Guardian, ситуация в Париже будет пересмотрена через три недели. Стало известно, что Версальский дворец откроет двери для посетителей 6 июня, Музей Орсе - 23 июня, Центр Помпиду - 1 июля, а Лувр возобновит работу 6 июля, что подтвердил директор самого посещаемого музея Франции Жан-Люк Мартинес. Он подчеркнул, что посетители смогут перемещаться в музее при строгом соблюдении мер социального дистанцирования. Многие из музеев требуют, чтобы посетители заказывали билеты в интернете перед их посещением.

Фото: предоставлено пресс-службой Русского музея
Русский музей снимает ограничения. Первым стал филиал в Испании

Между тем границы Франции пока до 15 июня остаются закрытыми для иностранных гостей, за исключением тех, у кого есть семья в стране или имеется "убедительная" профессиональная причина въехать в Пятую республику. Во вторник в "зеленых" зонах Франции будут открыты кафе, бары, рестораны и отели, и не раньше 22 июня они смогут возобновить работу в "оранжевых" областях. До этого времени рестораны, кафе, бары в столичном районе будут обслуживать клиентов только на террасах. Скверы, парки, пляжи, озера, лесные массивы для прогулок и посещений также во вторник смогут открыться по всей стране.

В мире Европа Франция Культура Арт Музеи и памятники Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин обсудит с Мишустиным план восстановления экономики
За сутки в России подтверждено 9035 случаев COVID-19 в 84 субъектах
Курс доллара упал ниже 70 рублей
Кабмин не поддержал поправки о выплате МРОТ домохозяйкам
Северный флот получит новое оружие
МИД разъяснил суть Договора по открытому небу, из которого вышли США
Каким будет пляжный отдых в Европе из-за пандемии