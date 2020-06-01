Теннисный US Open готов поменять формат

Организаторы Открытого чемпионата США (US Open) рассматривают различные варианты проведения грядущего розыгрыша турнира в условиях пандемии коронавируса.

Почти наверняка соревнование, которое традиционно начинается в конце августа, пройдет без зрителей. Для уменьшения риска заражения спортсменов каждому из них может быть предоставлен чартерный рейс в Штаты. При этом число людей в командах теннисиста будет ограничено. Перед вылетом в США каждый участник будет проходить тесты на коронавирус.

Может быть изменен формат проведения встреч. В случае если ассоциация игроков заявит о желании провести мужской розыгрыш в трехсетовом формате, а не пяти, их предложение будет обязательно рассмотрено. Число судей на матчах будет сокращено. В качестве болбоев не будут использовать детей.

К слову, не исключено, что матчи турнира примет не Нью-Йорк, а другой город. Решение будет принято позднее.