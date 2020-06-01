Разработан тест, определяющий рак простаты

Специалисты Бирмингемского университета разработали и запатентовали новую технологию для диагностики рака предстательной железы, наиболее частого онкологического заболевания, встречающегося у мужчин. Результаты исследований описаны в издании Advanced Functional Materials. Клинические испытания врачи надеются начать уже этой осенью.

В отличие от ныне существующего теста на основе анализа крови на наличие простатсспецифического антигена (ПСА), новый метод использует сложные сахара и позволяет ставить диагноз на более ранней стадии заболевания.

Ранее диагносты получали лишь данные о повышенном ПСА в образцах крови. Примерно в 50 процентах случаев дальнейшие исследования не подтверждали наличие рака, потому что уровень ПСА у человека может повышаться и по другим причинам. И, напротив, примерно 25 процентов мужчин, страдающих раком предстательной железы, не имеют повышенного уровня ПСА.

Химики использовали синтетический материал углевода для того, чтобы создать пресс-форму специфического гликана - сахара крови, который имеет способность присоединяться к белковым молекулам. Молекула ПСА может иметь 56 различных сахаров, прикрепленных к ней, но только четыре связаны с раком предстательной железы.

До сих пор не было технологии, позволяющей обнаруживать гликаны точным, своевременным и быстрым способом.

Изменения сахаров позволяет установить не только наличие рака, но и то, насколько он агрессивен.