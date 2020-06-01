Тропический шторм в Сальвадоре оставил без жилья 900 семей

Тропический шторм Аманда в Сальвадоре стал причиной гибели по меньшей мере 11 человек, десятки жителей были эвакуированы. Об этом со ссылкой на министерство внутренних дел сообщило издание EL Salvador.

"Из-за ливней и оползней около 900 семей потеряли дома. Зарегистрировано 34 оползня, множество деревьев повалено. В числе погибших - восьмилетний ребенок", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

По всей стране объявлен "красный" уровень тревоги. Президент Сальвадора издал указ о введении чрезвычайного положения - "на 15 дней с возможностью продления".