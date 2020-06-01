У PlayStation 5 будет один большой минус

Игровая консоль нового поколения PlayStation 5 получит игры, которые будет невозможно запустить на устройствах более ранних поколений. Об этом рассказал глава подразделения PlayStation Джим Райан.

По его словам, PS4 и PS5 будут "обслуживаться" гейм-студиями Sony по отдельности - внутренние эксклюзивы планируется ориентировать только на PlayStation 5.

Консоль нового поколения, на разработку которой было потрачено множество времени и ресурсов, должна предлагать возможности, которых нет у приставки предыдущего поколения, заявил Райан. Именно поэтому компания намерена разработать игры, которые позволят насладиться всеми новыми функциями PS5.

Сторонних же разработчиков такой подход не касается - они могут создавать игры для обоих поколений приставки.

Джим Райан также рассказал, что на сегодняшний день в мире насчитывается около 100 миллионов владельцев PS4, и предположил, что в течение ближайших двух лет на PS5 перейдут от 15 до 25 миллионов человек.

Говоря о цене PS5, Райан отметил, что она будет находиться на одном уровне с возможностями. По всей видимости, это намек на то, что лучше готовиться к немалым тратам.