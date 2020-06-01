Ученые выяснили, какие животные наиболее восприимчивы к коронавирусу

Ученые из Академии сельскохозяйственных наук КНР, Китайского национального института контроля и профилактики вирусных заболеваний, а также Китайской национальной лаборатории по контролю и профилактике заболеваний домашних животных исследовали собак, кошек, свиней, кур, уток и хорьков. Последние хотя и не являются распространенными домашними животными, но часто используются в лабораторных экспериментах, поэтому они были задействованы и в данном случае.

Как оказалось, в группе риска находятся кошки и хорьки, тогда как остальные из перечисленных видов фактически не заражаются коронавирусом. Исследование опубликовано в журнале Science.

Отмечается, что у кошек коронавирус размножается в носоглотке, вызывая сильное воспаление в дыхательных путях. При этом кошки могут заражать друг друга воздушно-капельным путем. Что касается хорьков, то у них вирус в силу неизвестных пока причин не проникает в легкие, оставаясь в носоглотке, в отличие от кошек.

Ученые подчеркивают, что все исследования проводились в лабораториях Харбинского института ветеринарных исследований, обладающих четвертым (высшим) классом защиты от биологической опасности.

И хотя полученные в ходе исследований данные требуют дополнительного изучения, специалисты отмечают, что в ходе ликвидации угрозы распространения коронавируса надо учитывать и необходимость эпидемиологического надзора за кошками.