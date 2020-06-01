Удаленная работа получит тот же режим и правила оплаты, что и обычная

Зарплата сотрудников, переведенных на удаленную работу, не может быть уменьшена, если они выполняют обычный объем работы. Полноценное рабо­чее место такому работнику обязан оборудовать и оплатить работодател­ь. Такие изменения в Трудовой кодекс (ТК), касающиеся удаленной работы, предлагает внести партия "Единая Россия".

В России до пандемии в удаленном режиме трудились гораздо меньше работников, чем в других странах. Фото: Сергей Куксин

Также в кодексе будет прописан механизм временного перевода на удаленную работу. Кроме того, планируется установить время, в течение которого начальник не имеет права беспокоить сотрудника, который трудится дистанционно. Сейчас этот режим работы никак не урегулирован в законодательстве. В результате удаленная работа зачастую длится 24/7, а все затраты по ее организации дома несут сами работники.

Законопроект с поправками в ТК 2 июня на онлайн-совещании по вопросам совершенствования трудового права представит зампред Совета безопасности России и председатель "Единой России" Дми­трий Медведев. Об этом "Российской газете" рассказал первый зампред фракции "Единая Россия" в Государственной Думе Андрей Исаев.

За последние несколько месяцев число россиян, работающих из дома, увеличилось в восемь раз, рассказала "РГ" вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова. "Подобный формат работы особенно удобен для женщин с детьми, инвалидов и жителей отдаленных территорий, которые могут непрерывно вести профессиональную деятельность, - считает она. - Важно закрепить права и обязанности работников и работодателей, в частности, проработать возможность перехода на удаленный и комбинированный режим работы без заключения дополнительных соглашений к трудовому договору".

Однако с оплатой удаленной работы не все однозначно. "Сейчас у работодателя могут быть такие варианты: он платит за фактически отработанное время или за факт выполнения работ, - говорит доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. - А как проконтролировать, чем человек занят в течение рабочего дня? Ведь результат не всегда виден сразу".Есть спецпрограммы, которые ставят в компьютер, и они ведут строгий учет рабочего времени. Но их работодатель может устанавливать только на рабочее оборудование, на личный компьютер установка такого оборудования противозаконна.

В проекте постановления "Об особенностях правового регулирования трудовых отношений в 2020 году", подготовленном минтрудом, говорится, что за удаленку не могут сокращать зарплату. Но эти правила рассчитаны только на период особых обстоятельств. Например, пандемии коронавируса.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Ольга Игнатова

Не урегулирован пока и вопрос охраны труда. Как напоминает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, если работник трудится в офисе или на производстве, то ответственность за его жизнь и здоровье несет работодатель. За травму на работе - производственную или в результате несчастного случая - полагается страховка. "А как квалифицировать травму вне рабочего пространства? Упал, сломал руку… Как понять, в рабочие часы это было или в личное время?" - вопрошает Сафонов.

Кроме того, сложности возникают с организацией полноценного рабочего места на дому. По действующему ТК порядок оснащения рабочего места сотрудника прописывается в трудовом договоре. Но зачастую сотрудники, которые трудятся удаленно, вынуждены работать на собственных компьютерах и из своего кармана платить за телефон, интернет и электричество. В итоге, как подсчитал экономист Михаил Хачатурян, расходы "сотрудников на удаленке" на коммунальные платежи, особенно на электроэнергию, выросли в полтора раза.

Профсоюзы уже разработали и представили в Российскую трехстороннюю комиссию свои поправки в кодекс (документ есть в распоряжении "РГ") о том, чтобы работодатель компенсировал удаленным работникам затраты на электроэнергию, интернет, телефонную связь. В среднем размер компенсации может составить три тысячи рублей.

Но эта сумма не учитывает стоимость антивирусных программ. По логике их вместе с техникой должен предоставлять работодатель. Если обеспечивать безопасность передаваемой информации сотрудник должен с помощью электронной подписи, то ее сертификат также должен заказывать и оплачивать работодатель, полагает Сафонов.

"Во многих странах в удаленном режиме трудятся до трети всех занятых. В России этот показатель минимален, и если бы не пандемия, процесс внесения изменений в ТК тянулся бы еще долго. Нынешняя ситуация может серьезно повлиять на построение бизнес-процессов, которые без использования дистанционных форм занятости уже не смогут считаться эффективными", - отмечает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" Людмила Иванова-Швец.

Размер компенсаций сотрудникам на интернет, телефон и электроэнергию может составить до трех тысяч рублей

Комбинированный режим работы удобен и работнику, и работодателю. Еще до пандемии некоторые компании активно его использовали. Например, сотрудники на определенных должностях могли 2-3 раза в неделю или месяц работать удаленно. Но в кодексе нет такого понятия, как комбинированная или совмещенная очно-удаленная работа. Работодатели либо внутренними приказами регламентируют этот момент, либо все держится на устных договоренностях, которые нарушаются так же часто, как заключаются.

Комментарий

Инга Корягина, психолог:

- Людям нужно чувствовать глубину общения. Они должны постоянно впитывать новую информацию, обмениваться ею. Только тогда возможен личностный рост. В середине ХХ века психологи провели эксперимент: они наблюдали за детьми в Доме ребенка. Когда к плачущему ребенку долго не подходили, он переставал плакать. Переводя на взрослую реакцию, он переставал говорить и выражать свои чувства. Они подавлялись. И развитие мозга ребенка замедлялось. Также и во взрослой жизни: чем больше мы общаемся, социализируемся, тем больше нейронных связей у нас образуется в мозге и тем больше интересных мыслей из разных областей жизни нам приходит в голову. И нам хочется что-то делать. А когда мы одни, замкнуты в пространстве, вынуждены каждый день наблюдать одну и ту же картину и общаться с одними и теми же людьми, постепенно начинает пропадать желание заботиться о себе. А после этого также наплевательски мы начинаем относиться и к работе. Человеку обязательно нужен социум.