Установить инвалидность по новым правилам смогли 255 тысяч россиян

Упрощенным порядком установления инвалидности воспользовались 255 тысяч россиян, сообщили в Минтруде РФ.

В ведомстве пояснили, что с начала апреля более 115 тысячам гражданам инвалидность установили впервые на основании документов из медорганизаций, еще 140 тысяч граждан её продлили без обращения в бюро медико-социальной экспертизы. Новым порядком по удаленному установлению инвалидности воспользовались родители 44 тысяч детей.

В Минтруде напомнили, что в результате заочного освидетельствование группа устанавливается на полгода, вместе с ней продлеваются программы реабилитаций и все ранее рекомендованные реабилитационные мероприятия, включая обеспечение ТСР. Информация о присвоении (продлении) инвалидности направляется в Пенсионный фонд, который также без дополнительных заявлений от граждан назначает пенсии и выплаты.

Воспользоваться новым порядком установления инвалидности могут граждане, у которых переосвидетельствование назначено в период с 1 марта по 1 октября.