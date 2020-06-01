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01.06.2020 19:15
Рубрика: Общество

Столовый образ жизни

Уточнены требования к кафе и ресторанам
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 117(8171)
После открытия кафе и ресторанов столики там должны стоять на расстоянии полутора метров друг от друга, говорится в доработанных рекомендациях Роспотребнадзора по работе организаций общественного питания.
Фото: Татьяна Волобуева/РИА Новости Фото: Татьяна Волобуева/РИА Новости
Фото: Татьяна Волобуева/РИА Новости

Ранее предлагалось расставлять столики ближе - на расстоянии метра, но в санитарном ведомстве сочли, что социальная дистанция должна быть больше. "Соблюдение всех мер предосторожности при посещении кафе и ресторанов позволит снизить риск заражения новой коронавирусной инфекцией и сохранить здоровье сотрудников и посетителей", - пояснили в Роспотребнадзоре. Рабочий день сотрудников должен начинаться со "входного фильтра": им будут измерять температуру, спрашивать о самочувствии. Работать персонал будет в масках, менять их будет нужно раз в три часа. На входе в кафе должны быть установлены санитайзеры.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Каждые два-четыре часа нужно дезинфицировать поверхности, столы, дверные ручки, выключатели. Роспотребнадзор запрещает использовать посуду со сколами и трещинами, отбитыми краями, деформированной и поврежденной эмалью. Столовые приборы и посуду рекомендуется мыть в современной посудомоечной машине с дезинфицирующим эффектом на максимальном температурном режиме.

В гостиницах, хостелах, на турбазах Роспотребнадзор рекомендует организовывать питание с доставкой в номера. Правда, и "шведский стол" при этом не запрещается. При подходе к нему должна быть нанесена сигнальная разметка. Между столиками должно быть не менее двух метров. Сажать за стол нужно по одному человеку. Если отдыхает семья, они могут садиться за один стол.

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