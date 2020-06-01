В ЕЭК подготовлен план по предотвращению распространения COVID-19

Уточненный план дальнейших действий по предотвращению распространения COVID-19 и иных инфекционных заболеваний в Евразийском экономическом союзе будет рассмотрен во вторник, 2 июня, на коллегии Евразийской экономической комиссии. Об этом в понедельник информирует источник в ЕЭК, пояснив, что документ рассмотрит и совет комиссии. А затем его представят на утверждение Евразийского межправительственного совета.

Кроме того, сообщает БЕЛТА, члены коллегии рассмотрят и несколько регулирующих документов по применению санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер. Среди них агентство называет изменения в формы единых ветеринарных сертификатов на ввозимые в ЕАЭС подконтрольные товары из третьих стран, в единые ветеринарные требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю, а также в положение о порядке осуществления карантинного фитосанитарного надзора на таможенной территории ЕАЭС.

В повестку заседания включены и вопросы из сферы промышленной политики. В частности, запланировано утверждение положения о проведении молекулярной генетической экспертизы племенной продукции стран ЕАЭС, констатирует агентство.