В Гидрометцентре рассказали, каким будет июнь в России

На всей европейской территории России температура в первый летний месяц будет в пределах климатической нормы, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Осадков также выпадет в пределах нормы. Больше дождей прогнозируется на Северном Кавказе, в Краснодарском крае и на северо-западе, куда входят Ленинградская, Новгородская и Псковская области. На азиатской территории будет наблюдаться довольно пестрая картина распределения осадков. Больше нормы их выпадет в автономных округах Западной Сибири, на севере Красноярского края, на востоке Дальнего Востока, на Камчатке, Чукотке, Сахалине, в Магаданской области и в Приморье. Меньше нормы осадков выпадет на востоке Таймыра и в Эвенкии, на юго-востоке Сибири (в Иркутской области и Красноярском крае) и на северо-западе Якутии.

В Москве июнь не станет аномально жарким или аномально холодным. Погода прогнозируется умеренно теплой: по ночам плюс 9-14 градусов, днем - 19-24 тепла. При похолоданиях температура ночью может понижаться до плюс 3-8 градусов, а днем до плюс 9-14 градусов. Осадков выпадет около нормы - 75 мм. Это больше, чем в мае.

Тепло будет на юге европейской территории и на Северном Кавказе: по ночам плюс 15-20 градусов, а днем - 24-29 градусов. При прохождении холодных фронтов температура днем может понижаться до плюс 19-24 градусов.

Теплее обычного будет на севере Урала: в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах, на севере Красноярского края, на востоке Таймыра и в Эвенкии. Кстати, восток Таймыра и Эвенкия - самые холодные регионы России. В июне ночью здесь от ноля до плюс пяти, а днем не выше плюс 12 градусов. Но для этих мест такие температуры этим летом будут выше климатической нормы. Теплее нормы будет на северо-западе Дальнего Востока: в Якутии, на Чукотке, в Магаданской области, на Камчатке.

На юге Урала и юге Западной Сибири примерно такая же погода, как в Москве: по ночам плюс 9-14 градусов, а днем 20-25 тепла. То есть аномальная жара, которая больше месяца стояла в густонаселенных регионах Западной Сибири, отступила. На юге Восточной Сибири по ночам плюс 6-11, днем плюс 19-24 градуса. На юге Дальнего Востока ночью плюс 7-12, днем плюс 20-25 градусов, а на островах и на побережье Приморья ночью плюс 8-13 градусов, днем плюс 17-22 градуса.