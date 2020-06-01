В Госдуме назвали "фантомными болями" обвинения РФ в беспорядках в США

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал обвинения в адрес России о ее якобы причастности к организации беспорядков в США.

Ранее с таким заявлением выступила бывший советник американского президента Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс. По ее признанию, она не удивилась бы, если русские подстрекали протестующих при помощи соцсетей. Напомним, что беспорядки возникли после смерти афроамериканца, задержанного полицией в Миннеаполисе.

- Искать организаторов американских протестов в России - все равно, что обвинять в пандемии Китай, - сравнил Леонид Слуцкий ситуацию с предыдущими выпадами американских политиков.

Парламентарий оценил такие заявления как попытку "политизации на смертях и крови", а конкретные новые обвинения в адрес России он назвал "фантомными болями экс-советника Обамы".

Слуцкий сделал вывод, что "в Вашингтоне снова пытаются использовать фактор внешнего врага для переключения внимания населения от собственных проблем, и снова это происходит с помощью механизма фейкмейкерства".

По мнению главы комитета, также налицо двойные стандарты. "Протестующих против расовой дискриминации в США официальные американские власти называют бунтовщиками, - напомнил он, - в то время как участники несанкционированных демонстраций в других странах - будь то Китай или Россия - для них герои и борцы за демократию".