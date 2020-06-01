В гробнице царства Силла археологи нашли "золотые" туфли

Южнокорейские археологи при проведении раскопок в погребальном комплексе Хваннам-тон возле города Кенджу обнаружили пару позолоченных бронзовых туфель, предположительно, относящихся к периоду существования могущественного царства Силла.

Об открытии рассказало издание The Korea Herald. Его совершили специалисты Научно-исследовательского института культурного наследия царства Силла. Это могущественное государство существовало в период от 57 года до нашей эры до 935 года нашей эры.

Раскопки проводились в провинции Северный Кенсан. Здесь расположен крупный погребальный комплекс. Сотни гробниц были обнаружены и пронумерованы еще в начале прошлого столетия. До сих пор археологи находят здесь ценные реликвии и объекты.

Вот и позолоченные туфли были обнаружены в одной из двух недавно открытых гробниц. Эти объекты получили обозначение №№ 120-1 и 120-2, так как примыкают к гробнице №120, найденной еще в прошлом веке в период японского правления.

Возраст необычной обуви археологи датировали по возрасту гробницы №120-2, в которой их обнаружили. Предварительный анализ показал, что реликвии были созданы в конце V - начале VI века нашей эры.

Подобную обувь в Южной Корее в последний раз находили в 1977 году в древней гробнице в Инван-дон все в том же городе Кенджу. Кстати, он был столицей царства Силла.

Исследователи считают, что найденные туфли никто не носил в повседневной жизни. Они были изготовлены специально для похоронной церемонии. Их поверхность буквально усеяна Т-образными отверстиями.

В гробнице №120-2 были найдены и другие артефакты, например, богатое седло, бронзовые изделия, а также металлическая и глиняная посуда. Раскопки находятся еще на ранней стадии.

Местные археологи говорят, что гробница №120 будет обследована только после того, как завершится анализ двух примыкающих к ней усыпальниц. Кстати, она является самой крупной из них. Это указывает на то, что в ней может быть похоронен видный сановник царства Силла.