Отечественный профессиональный спорт высших достижений в июне начнет постепенно выходить из "коронавирусной спячки". В первый месяц календарного лета стартует чемпионат страны по регби, затем возобновляются матчи турнира нашей футбольной Премьер-лиги. А компьютерная, казалось бы, просто забава интерактивный баскетбол 3х3 на протяжении всего месяца облечена в солидный статус соревнования, официально лицензированного и утвержденного минспорта РФ еще полтора года назад.

"Многоэтажный" розыгрыш "коридора" - один из самых зрелищных и динамичных элементов мужественной и суровой игры в регби. Фото: Сергей Ярлыков / rrpl.ru

Овальный мяч - быстрее

Удивительно, но если в большинстве стран Европы практически полноценная спортивная жизнь с реальными матчами, прямыми телевизионными трансляциями (правда, пока без присутствия на трибунах болельщиков) возобновилась с "Его Величества Футбола", то в России первопроходцами посткоронавирусного периода становятся мастера овального мяча. Чемпионат страны по регби стартует 19 июня, на пару дней раньше футболистов.

В турнире примут участие ровно десять команд. Перечисляем их в порядке итоговой классификации прошлогоднего первенства РФ: действующие чемпионы регбисты РК "Енисей-СТМ" (Красноярск), их земляки и самые непримиримые соперники из "Красного Яра", столичная "Слава", подмосковный клуб "ВВА-Монино", краснодарские "Богатыри" (бывшее название - "Кубань"), "Металлург" (Новокузнецк), "Локомотив" (Пенза), "Булава" (Таганрог) плюс поднявшиеся в элитный дивизион по итогам Высшей лиги-2019 ЦСКА и "Стрела" (Казань).

В период с 19 июня по 28 августа команды проведут однокруговой турнир, причем основные игровые дни - это четверг и пятница, лишь эпизодами - среда и суббота. Два лучших участника напрямую попадают в полуфинал, а клубы, занявшие места с третьего по шестое, сыграют короткий первый раунд плей-офф из двух матчей (дома и в гостях). Нет никаких сомнений, что основные встречи между признанными грандами покажут телеканалы холдинга "Матч ТВ", хотя об этом пока официально не объявлено.

Звук телевизоров погромче

И все же настоящий праздник для спортивных болельщиков России наступит в третье воскресенье июня, 21-го числа. Играми 23-го тура (из 30) возобновляется чемпионат нашей Премьер-лиги, вынужденно прерванный аккурат в середине марта.

За восемь туров до финиша расклад сил следующий: с большим отрывом впереди питерский "Зенит" - 50 очков, далее на приличной дистанции с 41 баллом идут столичный "Локомотив" (уже без легендарного главного тренера Юрия Семина) и ФК "Краснодар". Однозначно на попадание в Лигу Европы УЕФА претендуют "Ростов" (38 очков) и ЦСКА (36), их попытаются догнать московское "Динамо" (30), тульский "Арсенал" и столичный "Спартак" (по 28).

Центральные матчи первых двух игровых недель - с участием "красно-синих". 21 июня ЦСКА принимает действующих чемпионов зенитовцев, а ровно через неделю армейцы в московском Петровском Парке сразятся в классическом дерби с земляками-динамовцами.

Лицом в монитор

Российская федерация баскетбола (РФБ), возглавляемая чемпионом Европы-2007 и легендой клуба заокеанской НБА "Юта Джаз" Андреем Кириленко, ранее уже с успехом провела первый интерактивный (то есть компьютерный) чемпионат России по баскетболу.

На очереди - столь же виртуальный и многоэтапный турнир по новой олимпийской разновидности популярнейшего вида спорта - баскетболу 3х3. Здесь победители финального этапа получат солидную по нынешним временам призовую сумму в 50 тысяч рублей на команду.