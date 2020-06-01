В Киеве неизвестный угрожал взорвать мост

В Киеве сегодня перекрыли движение по мосту Метро из-за сообщений о минировании. Как передает УНИАН, в полицию позвонили прохожие, по словам которых, некий мужчина заложил там бомбу. На попавших в интернет фотографиях видно молодого человека в медицинской маске на лице, а в его руках пакет с газовым баллоном и проводами.

В настоящее время он уже задержан.

По данным издания "Бабель", мужчина требовал организовать ему срочную встречу с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым.

Стоит отметить, что это уже второй случай минирования данного моста за последнее время. В сентябре 2019 года его угрожал взорвать некий Алексей Белько. После того, как он сдался полиции, взрывчатки не обнаружили. В итоге его обвинили в хулиганстве и ложном сообщении о минировании.