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01.06.2020 23:31
Рубрика: В мире

В Конго объявили о новой вспышке Эбола вдобавок к эпидемии кори и коронавируса

Текст: Константин Волков
Фото: James Giahyue/ Reuters Фото: James Giahyue/ Reuters
Фото: James Giahyue/ Reuters

Власти Демократической республики Конго (ДРК) объявили 1 июня о новой вспышке лихорадки Эбола в стране.

Фото: AFP/John WESSELS
Зараженный лихорадкой Эбола пациент сбежал из медцентра в ДР Конго

Заболевание распространяется в городе Мбандака, центре Экваториальной провинции, связанным водным путем по реке Конго со столицей ДРК Киншасой. В Мбандаке с населением 1,5 миллиона человек от Эбола уже скончались четверо, еще у двоих подтвержден диагноз. Правительство срочно перебрасывает в регион врачей и лекарства.

Это уже вторая вспышка Эбола в ДРК, первая продолжается на востоке страны в провинции Северное Киву с 2018 года, от нее уже умерли 2 234 человека (смертность составила 66 процентов). Еще одна вспышка была в 2017 году, но ее удалось прекратить.

Кроме Эбола в ДРК распространяется самая сильная в мире эпидемия кори, от которой погибли уже более 6 тысяч человек, а также коронавирус, от него скончался 71 человек, свыше 3 тысяч инфицированы.

Происходящее в Конго напоминает, что коронавирус - не единственная угроза человечеству, отметил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая с призывом помочь ДРК.

В мире Африка Демократическая Республика Конго Эпидемия лихорадки Эбола

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