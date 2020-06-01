В Кремле прокомментировали слова Трампа про приглашение РФ на саммит G7

В Кремле хотели бы получить больше информации в связи с предложением президента США Дональда Трампа принять участие в саммите G7.

Президент России Владимир Путин - сторонник диалога во всех направлениях, но чтобы реагировать на такие инициативы, нужно получить больше информации, "которой мы пока, к сожалению, не располагаем", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы пока не знаем деталей этого предложения, не знаем, официальная ли это инициатива", - подчеркнул Песков. "Речь шла о приглашении России и ряда других стран на "семерку". Здесь больше вопросов: в каком качестве, с какой повесткой, какой все-таки состав участников и так далее", - добавил он.

Песков напомнил, что есть удобные и эффективные механизмы международного диалога - например, G20, в которой участвуют лидирующие экономики мира.