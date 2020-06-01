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Текст:   Марина Трубилина 
12:43 01.06.2020

В мае выросли цены на дешевое и дорогое жилье

Цены на самые дешевые и самые дорогие квартиры в Москве выросли по итогам мая, сообщает портал IRN.RU.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Столичные квартиры подорожали за месяц в рублях на 0,5% - до 183 340 рублей за квадратный метр. "Дорожают, в основном, края рынка", - отмечают эксперты.

Стоимость самого дешевого жилья - квартир в панельных пятиэтажках - выросла на 1%. Это связано с тем, что хоть каким-то спросом пользуются сейчас лишь самые бюджетные квартиры, а их вымывание приводит к повышению средних цен.

Фото: Сергей Михеев
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Наблюдается и рост цен на дорогое жилье - трехкомнатные и многокомнатные квартиры прибавили по 0,7%, в Центральном округе Москвы - 1,1%. Однако сделок в дорогих сегментах сейчас крайне мало, так что увеличение цен в этом случае лишь отражает веру владельцев квартир в бурный рост спроса после отмены карантинных ограничений, а не реальную ситуацию на рынке, подчеркивают аналитики.

После отмены ограничений число сделок вырастет по сравнению с тем, что было в апреле-мае, однако на нормальный уровень покупательская активность вернется еще очень не скоро, считают эксперты. Спрос на "вторичку" упал не только из-за технических сложностей с регистрацией сделок, но и из-за ухудшения экономической ситуации. Из-за финансовых сложностей у покупателей сейчас срываются даже почти завершенные сделки. Часть спроса также переориентируется на первичный рынок жилья в связи с появлением льготной ипотеки под 6,5%.

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