Задержание властями Мальты груза с банкнотами ливийской валюты примерно на 1,1 миллиарда долларов, напечатанных российским Гознаком, является нарушением норм международного права. В МИДе РФ назвали "фальшивыми" заявления Вашингтона, который считает динары "контрафактными". Инцидент произошел еще в сентябре прошлого года, но власти Мальты прокомментировали его только сейчас.

Сегодня в условиях фактического двоевластия в Ливии существует два Центробанка: один в Триполи, где базируется Правительство национального согласия (ПНС), а другой - на востоке страны в Тобруке. Глава последнего "был назначен всенародно избранным ливийским парламентом - Палатой депутатов и соответственно обладает необходимой международной легитимностью", подчеркнули в МИДе. С ним Гознак и заключил еще в 2015 году контракт на печать динаров.

В Гознаке пояснили, что, несмотря на визуальные отличия напечатанных банкнот от предыдущих, "фальшивыми" их назвать нельзя, так как новые образцы утвердила сама ливийская сторона. "Более того, поставка обсуждаемого тиража была предметом рассмотрения в рамках Экспертной комиссии по вопросам Ливии при Совете Безопасности ООН, которая не нашла нарушений санкций в отношении этой страны в соответствии с резолюцией ООН N 2259 (2019)", - заявили в компании.